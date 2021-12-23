去年薪資中位數50.1萬元 增幅0.48%近4年最低

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（中央社記者蘇思云台北23日電）主計總處今天公布109年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為新台幣50.1萬元，平均每月約4.2萬元，意即全台仍有半數受僱員工年薪未達51萬元。受疫情影響，薪資中位數較108年僅增加0.48%，年增率是4年來新低。

薪資中位數是將員工依薪水由低至高排序，位處中間者的薪資即為薪資中位數；舉例來說，如果調查5位民眾，將薪資由低至高排列後，中間第3位民眾的薪水就是薪資中位數；相較於平均數容易被極端值拉抬，中位數更能反映多數民眾的「薪聲」。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣告訴中央社記者，109年全體工業及服務業受僱員工數為811.3萬人，薪資中位數為50.1萬元，意即有半數受雇員工年薪未達此水準，約有405.6萬人。薪資平均數則為65萬元。

陳惠欣表示，109年全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，確實對薪資中位數、平均數年增率都有影響。109年薪資中位數、平均數較108年僅增加0.48%與0.94%，都是106年來新低。

進一步觀察各行業情況，109年電力及燃氣供應業受僱員工全年總薪資中位數110.7萬元，金融及保險業96.9萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業71.5萬元，專業科學及技術服務業、醫療保健及社會工作服務業都超過60萬元。

至於藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業（不含公私立學校等）都未達40萬元。

從產業薪資中位數的年增率來看，陳惠欣指出，109年房地產交易有比較熱絡，以不動產業年增5.81%最高，藝術娛樂及休閒服務業、營建工程業也增加超過3%；製造業年減0.27%，但細項產業也有差異，像是電子零組件總薪資有增加，基本金屬、機械設備、紡織業則減少；運輸及倉儲業年減3.39%最多，也是受到疫情衝擊。

根據主計總處統計，中位數對平均數比值自102年的0.801緩降，109年降至0.771，略低於108年0.774。陳惠欣解釋，主因是平均數容易受極端高薪者影響，平均數成長速度高於中位數，導致中位數占平均數的比重持續下滑。

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除了薪資中位數之外，外界也關注是否有所得分配不均的現象。

若依薪資高低將受僱員工人數平均分為10組，第1十分位數為29.6萬元、第9十分位數為118.3萬元，陳惠欣指出，受近年低薪組薪資成長較快影響，109工業及服務業受僱員工全年總薪資第9十分位數對第1十分位數的比值為4，不只較108年的4.05略降，也低於101年的4.36，顯示所得分配差距並沒有擴大。（編輯：潘羿菁）1101223