經濟回溫 11月失業率3.66%創21年同期新低

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行政院主計總處22日公布，11月失業人數為43.6萬人，較10月減少2萬人或4.38%；失業率為3.66%，已經連續5個月下降。中央社實習記者蕭宇軒攝 110年12月22日

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天公布11月失業率與季調後失業率，雙雙連5月下降，且失業率3.66%創下21年同期新低，顯示國內經濟活動持續回溫，勞動市場也跟著好轉。

主計總處統計，11月失業率為3.66%，創下2001年來同月最低水準，接近今年4月、本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的3.64%；若觀察經季節調整後的失業率，11月為3.71%，不只是近7個月新低，也與今年4月的3.71%持平。

主計總處統計，11月失業人數為43.6萬人，較10月減少2萬人或4.38%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少8000人，初次尋職失業者及因對原有工作不滿意而失業者，均減4000人。

今年5月中旬開始，國內疫情升溫、全國進入三級警戒，經濟活動受到影響，連帶波及勞動市場，但隨著國內疫情獲得控制、管制鬆綁，勞動市場也逐步回溫。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，從11月的失業率表現來看，不論有沒有經過季節調整，數值都已接近甚至打平這波疫情發生前的水準，顯見疫情影響淡化。

不過陳惠欣點出兩個指標，一是經濟因素導致週工時未達35小時者，共有22.9萬人，往年同期約僅20萬人上下，和目前水準仍有2至3萬人的差距。

另外，今年疫情爆發以來，「因工作場所業務緊縮或歇業而失業者」一度衝破20萬人，而後慢慢下降，11月降至15.5萬人。陳惠欣指出，雖然數字回降，與今年4月、本土疫情爆發前相比，還是多了3.3萬人。

從上述2個指標可以看出，勞動市場持續改善，但疫情影響仍在。

陳惠欣接著表示，12月陸續迎來耶誕節、元旦假期，將帶來人潮與商機。按照過去經驗，業者用人需求會跟著增加，12月失業率可望再降0.04至0.08個百分點；在後續年終節慶需求帶動之下，相關勞動市場指標應可持續改善，只是全球經濟變化與疫情發展還是得密切留意。（編輯：楊蘭軒、潘羿菁）1101222