疫情衝擊今年企業年終平均1.13個月 創11年新低

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（中央社記者曾智怡台北17日電）儘管今年台灣經濟表現亮眼，變異株Omicron威脅仍在；根據調查，今年企業發放年終獎金平均僅1.13個月，創下11年新低；且以「全薪」核算年終獎金的企業也下修至3成，更有約2成公司確定不發放年終。

調查指出，資訊科技業年終平均高達1.64個月，高居各行業之冠，是今年最大贏家；反觀民生服務業平均僅能領到0.94個月，且在有發送年終獎金的企業中，每位員工都可領到的比例占76.7%，另外23.3%則是採取論功行賞制。

1111人力銀行今天公布企業年終獎金調查，今年有76.3%的受訪企業確定會發放年終獎金，相較去年的86.0%，明顯下滑近10個百分點，且平均發放僅1.13個月，為11年以來新低；另外，約2成企業坦言，今年確定不發放年終獎金。

1111人力銀行發言人黃若薇透過新聞稿表示，新變異株Omicron來勢洶洶，疫情威脅仍在，已明顯衝擊企業發放年終獎金意願，即使有發放也創下調查以來新低，可見儘管今年經濟成長率突破6%，各行各業面對通膨夾擊及物價上揚之苦，企業主難以樂觀，因而採取保守態度處理年終獎金。

黃若薇表示，隨著國內疫情降級受控，經濟活動重啟，時序進入傳統電子產業旺季，半導體需求持續增長，科技大廠加碼年終留才也很常見。

此外，在有發送年終獎金的企業中，根據去年調查，有5成2企業是以「全薪」核算年終獎金，但今年下修到3成；反而以「底薪」核算年終獎金的比例，今年明顯激增至5成4。黃若薇指出，由此可見，企業營收受到影響，也會改變年終的核算方式。

本次調查期間為12月1日至15日，針對企業會員進行電話抽樣調查，有效樣本數為878份。（編輯：張均懋）1101217