八大行庫年終獎金出爐 合庫華南銀等有望領到7個月

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八大公股行庫年終獎金陸續出爐，其中，第一銀、華南及合庫銀行均可達7個月以上，彰銀、台企銀有6個月。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳佳蓉台北30日電）擺脫2020年年終普遍縮水的「悶薪情」，八大公股行庫年終獎金陸續出爐，其中，第一銀、華南及合庫銀行均可達7個月以上，彰銀、台企銀有6個月，兆豐銀年終雖略為縮水，但估計也有6個月水準。

2020年受疫情影響，6家民營化公股銀行面臨金融市場大幅波動，銀行投資淨收益衰退，以及降息帶來的利差縮減，同時還得負擔紓困任務，年終普遍下滑，整體平均僅6個月左右。

今年「薪情」則相對轉好，在獲利成長帶動下，大多數泛公股銀行年終都比去年增加。

合庫商銀表示，今年平均7個月年終獎金，將比去年的6個月增加，此外，表現優異的員工，最高可能拿到逾8個月，同時，響應軍公教調薪，2022年加薪4%，加計年度考績晉薪，平均加薪幅度達6.6%以上，連同優渥年終獎金入袋，員工將可開心過年。

第一銀行及華南銀行，預估今年年終平均也有7個月以上。一銀主管表示，去年年終約6.22個月，今年至少7個月，後續等全年獲利結算，加上超盈餘獎金後，數字可能還會再增加。

彰化銀行及台企銀在獲利成長，盈餘預算目標達成下，年終平均也有6個月水準，都比去年更高。

兆豐銀行前11月稅後盈餘新台幣169.69億元，年減8.6%，受英穩達破產等影響，12月預計還將提列6億多元呆帳，由於今年獲利動能相對下滑，年終估計將為6個月。

至於台灣銀行、土地銀行等百分之百國營銀行，年終另有一套計算方式，最高上限為4.4個月，以今年盈餘表現來看，估計都能「拿滿」，但最終結果仍要等預算決算後才能底定。（編輯：潘羿菁）1101230