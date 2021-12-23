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台積電帶頭衝 台股盤中漲逾百點直逼萬八【更新】

2021/12/23 09:27（12/23 10:52 更新）
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台積電23日領軍台股漲逾百點，盤中高點至17960.99點，逼近萬八關卡。（中央社檔案照片）
台積電23日領軍台股漲逾百點，盤中高點至17960.99點，逼近萬八關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡芃敏台北23日電）台積電今天股價跳空開高，領軍台股大漲逾百點，盤中高點至17960.99點，逼近萬八關卡。

台股加權指數今天以17855.78點開出，盤中高點衝上17960.99點，大漲134.16點，呈現股匯雙漲格局。截至10時30分，漲點稍收斂，上漲106.09點，至17932.92點，距離萬八關卡僅一步之遙，不過，似乎受外資休假效應影響，預估成交量仍偏低。

電子股資金比重占大盤逾7成，觀察權值電子股表現，台積電ADR漲逾3%，台積電今天跳空開高，高點至608元。聯電、聯發科、鴻海等電子權值股穩守盤面之上，大立光股價則呈現開高走低。

台泥宣布以每股40.26元參與飛宏私募案，雙方將進行策略性合作，拓展全球充電樁版圖。飛宏今天帶量衝高，一度漲逾5%，為上市成交量第一名；感測元件大廠光磊改名為台亞半導體，正式進軍第3代半導體市場，今天股價直奔漲停價，至66.6元，成交量位居上市第2名。

傳產股部分，貨櫃三雄股價在平盤附近遊走，航空雙雄股價小漲；中鋼明年1月、首季盤價走跌，股價走弱。

法人認為，外資陸續放假，盤勢暫由內資控盤，投資人可留意內資、集團作帳題材股。短線逼近萬八，預估盤面將呈現震盪走升，中期仍可正向看待。（編輯：趙蔚蘭）1101223

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