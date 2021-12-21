外資買航運調節鋼鐵面板 法人：台股年底前量縮整理

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）電子權值股反彈、櫃買OTC指數穩盤，台股今天大漲120點，收在17789點，收復短期均線和月線，成交值則創近3個月次低。外資法人今天大買開發金、陽明與長榮，調節鋼鐵和面板股。

法人指出，近日台股資金多屬內資短線操作，類股輪動快速，時序進入耶誕和新年長假，外資法人開始放假，並未採取大量避險行為，預期台股到年底前量縮區間整理格局為主。

儘管美股四大指數下挫，不過美國電子期貨盤勁揚，台股今天盤中在電子權值股帶動下強勢反彈，一度大漲超過150點，尾盤代表中小型股的櫃買OTC指數穩盤，終場加權股價指數大漲120.16點，收在17789.27點。儘管17800點得而復失，不過收復短期均線和月線約17679點。

耶誕節假期將至，外資法人開始放假，台股今天成交值相對萎縮到新台幣2585.73億元，是9月24日以來次低量，加計盤後2604.87億元，也是9月28日以來次低。其中電子股今天成交值約1560億元，占比約60.3%，航運股成交值約413億元，占比約16%。鋼鐵股今天開低震盪尾盤翻紅，終場小漲0.18%。

觀察資金面動向，群益期貨資深協理許績慶接受中央社記者電訪表示，時序接近耶誕假期和新年長假，外資法人開始放假，預期台股到年底前呈現量縮格局，儘管內資開始主導、代表中小型股的櫃買OTC指數走勢強勁，不過近日台股資金多屬短線操作，在類股之間輪動快速。

法人指出，美國總統拜登的1.75兆美元社會支出法案恐遭國會卡關，經濟復甦動能有變數，市場對鋼鐵股等原物料未來需求產生疑慮，部分太陽能和風電等概念股今天也拉回整理。

三大法人今天同步買超，合計買超149.39億元。其中自營商買超11.48億元，投信買超31.4億元，外資及陸資買超106.51億元。

根據台灣證券交易所統計，外資今天買超前3大個股為開發金、陽明、長榮，分別買超3.43萬張、1.36萬張、9544張。金像電、福懋也名列前5名。

至於外資賣超前5大個股包括群創、中鋼、友達、大同、大成鋼，外資依序賣超4.47萬張、1.65萬張、1.52萬張、1.2萬張、1.1萬張。

展望台股後市，許績慶預期，台股到年底前仍是量縮區間整理格局，預估在明年3月美國結束購債計畫前，台股維持區間震盪整理格局。

許績慶指出，台股波動率拉幅小，顯示法人並未採取大量避險行為，代表法人沒有看空台股。

他分析，儘管美國聯準會（Fed）可能在明年3月結束購債計畫，但美國政府財政措施尚未進場，考量通膨變數是主要關鍵，儘管貨幣量化寬鬆政策開始退場，但不代表國際股市進入空頭。（編輯：楊蘭軒）1101221