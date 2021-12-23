台股封關前表現 黃天牧：基本面好資金動能無虞

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（中央社記者謝方娪台北23日電）封關前台股表現是否可望續強，金管會主委黃天牧說，台股基本面好，不僅今年外資累計呈現淨匯入，國內投資人對股票和基金興趣都高，顯示著「花若盛開蝴蝶自來」，國內資金動能不匱乏。

黃天牧今天赴立法院財政委員會專案報告，會前接受媒體聯訪時表示近期股市波動原因有3項，第一是通膨壓力，其次是美國聯準會（Fed）宣布明年升息，第三是疫情變數。

他指出，截至11月底，上市櫃公司累計營收達新台幣36.12兆元，年增16.64%，主計總處預估今年經濟成長率上看6%、明年至少4%，這些數據顯示國內股市基本面依舊非常良好，不過仍要提醒投資人注意風險、審慎選股。

外界關注封關前台股行情是否可望續強，黃天牧說，監理機關不預估表現，不過台股基本面仍在。

黃天牧曾以「花要盛開、蝴蝶自來」形容台股，媒體詢問目前台股「蝴蝶」是否足夠。

他回應，「蝴蝶」指內資、外資機構投資人或散戶投資人，首先感謝立法院通過當沖降稅延長制度，對投資人而言，一個制度的維持是穩定市場信心很重要的一部分。

黃天牧進一步指出，台股基本面良好，不僅今年外資累計呈現淨匯入，國內投資人不管對股票或基金興趣都很高，對資金來源不會過度擔心，在台股動能上，國內資金應不虞匱乏。（編輯：潘羿菁）1101223