研調：台積電居全球第3大半導體廠 聯發科升至第9

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（中央社記者張建中台北21日電）研調機構IC Insights預估，今年全球將有17家半導體廠年營收超越100億美元，台積電將維持第3名，聯發科將躍居第9名，排名攀升3個名次。

IC Insights預期，全球前25大半導體廠今年總營收可望達4788.56億美元，將較去年成長26%，增幅將較整體半導體業的25%高出1個百分點。

其中，有17家半導體廠年營收將逾100億美元規模，以超微（AMD）表現最佳，今年營收將激增65%。英特爾（Intel）表現最遜色，今年營收恐將下滑1%。

IC Insights預估，三星（Samsung）因受惠記憶體市場復甦，今年營收可望攀高至830.85億美元，將成長34%，並超越英特爾的755.5億美元，再度登上全球半導體龍頭寶座，英特爾則落居第2名。

IC Insights預期，台積電今年營收將約566.33億美元，將成長24%，並維持第3名。聯發科今年營收可望達175.51億美元，年增60%，排名將自去年的第12名，躍居第9名。（編輯：楊凱翔）1101221