台積電赴日本熊本設22及28奈米晶圓廠 投審會通過

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經濟部投審會20日通過台積電赴日建廠申請，理由指台積電赴日設廠為台日指標性企業合作，且相關製程技術落後台灣至少一個世代，應無高階製程外流疑慮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）經濟部投審會今天通過台積電赴日建廠申請，理由為赴日設廠為台日指標性企業合作，且相關製程技術落後台灣至少一個世代，應無高階製程外流疑慮，台灣半導體仍保有國際競爭優勢。

經濟部投資審議委員會今天召開第1208次委員會議，會中核准及備查11件重大投資案件，共有2件僑外投資、2件陸資投資、3件對外投資及4件對中國大陸投資。

台積電將與日本索尼半導體解決方案公司合資，在日本熊本縣設晶圓廠，預計2022年啟動建廠計畫，初步規劃以22奈米及28奈米特殊製程為主，將於2024年量產。

投審會今天表示，台積電為滿足日本客戶需求，以最高2378億2080萬日圓投資設立日本先進半導體製造公司，從事積體電路其他半導體裝置的製造、銷售、測試與電路輔助設計業務，全案為台積電與索尼合資，台積電暫定持股比例最高為81%。

投審會進一步指出，考量台積電赴日設廠為台日指標性企業合作，且相關製程技術落後台灣至少一個世代以上，應無高階製程外流疑慮，台灣半導體技術仍保有國際競爭優勢，因而通過。

另外，投審會也同意大陸商杉金光電（蘇州）有限公司以新台幣13億7988萬9290元取得台灣杉金光電股份，從事電子零組件製造業、精密儀器零售業、國際貿易業等。

投審會說明，考慮台灣杉金公司生產產品主要為偏光板，製造過程中的裁切、檢查、包裝及出貨等成熟製程無涉關鍵或敏感科技技術，且台灣廠商向台灣杉金公司採購偏光板零組件的占比不大，應不至於影響國內產業發展，所以通過。（編輯：林興盟）1101220