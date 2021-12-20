台積電赴日設廠投審會通過 擬明年興建2024年底生產

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）經濟部投審會今天通過台積電赴日建廠申請，台積電將於日本熊本縣設立子公司JASM，預計明年開始興建晶圓廠，並於2024年底前開始生產。

經濟部投審會今天通過台積電赴日建廠申請，理由是赴日設廠為台日指標性企業合作，且相關製程技術落後台灣至少一個世代，應無高階製程外流疑慮，台灣半導體仍保有國際競爭優勢。

日本媒體6日報導，日本政府內閣會議通過法案修正草案，將補助半導體企業在日本設廠，日媒指台積電與索尼集團計畫在熊本縣共同新建的半導體工廠可望成為補助首例，修正草案將送交國會審查。

台積電與日本索尼半導體在11月9日共同宣布，將在日本熊本市合資設立JASM（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing），採用22奈米及28奈米製程提供專業積體電路製造服務，初期預估資本支出約70億美元，索尼計劃投資約5億美元，JASM預計明年2022年開始興建晶圓廠，並於2024年底前開始生產。

台積電當時表示，這座晶圓廠將直接創造約1500個高科技專業工作機會，月產能達4.5萬片12吋晶圓。初期預估資本支出約70億美元，此案並獲日本政府承諾支持。

台積電總裁魏哲家當時透過新聞稿表示，很高興能夠獲得業界領導廠商，同時也是台積電長期客戶SONY的支持，將藉此嶄新的日本晶圓廠滿足市場需求，同時也樂見有這個機會能夠邀請更多的日本人才加入台積電全球大家庭。

專家研判，台積電日本JASM廠應不是單純只為就近幫客戶代工生產，否則台積電就會維持獨資設廠的模式。索尼是全球影像感測器（CIS）的龍頭廠，過去主要由自家的晶圓廠生產，預期未來台積電與索尼不排除可能在相關特殊技術研發展開合作，深化雙方的合作關係。（編輯：楊凱翔）1101220