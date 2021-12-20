軍公教調薪4% 教團籲大專兼任教師鐘點費一起調

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（中央社記者許秩維台北20日電）高教工會今天表示，軍公教明年調薪4%，呼籲大專兼任教師鐘點費一併調漲且公私立不脫鉤。教育部回應，已針對公立大專鐘點費進行評估，也會與私立大專積極溝通。

台灣高等教育產業工會新聞稿指出，半數私立大專已長達28年未調漲兼任教師鐘點費；監察院10月14日公布大專兼任教師勞動權益現狀糾正案調查報告，提到大專兼任教師長期淪為勞動保障的「法外孤兒」，面臨鐘點費停滯、被任意解僱且無資遣費等窘境。

軍公教明年1月起將調薪4%，高教工會提到，教育部若不儘速於年底前訂定規範，確保私立大專兼任教師鐘點費與公校一致，當公立大專兼任教師鐘點費隨明年軍公教調薪後，私立兼任教師鐘點費將陷入29年未調的困境。

高教工會表示，大專兼任教師未能適用勞動基準法，也未納入教師法相關保障，因此沒有「續聘保障」，淪為隨時可被拋棄的「免洗碗」；呼籲教育部正視兼任教師的勞動問題，並積極改善其工作待遇，而大專兼任教師鐘點費明年起應一併調漲且公私立不脫鉤。

教育部回應，軍公教待遇調整後，教育部已針對公立大專兼任教師鐘點費的支給數額評估檢討；私立大專兼任教師鐘點費由學校財務狀況定之，為鼓勵私校調增鐘點費，教育部自105年起已將私立大專調整兼任教師鐘點費至公立大專校院兼任教師授課鐘點基準者，納入獎補助款核配參據，額外核給獎勵經費。

教育部指出，將持續瞭解學校財務運作、收支情形，積極與各校溝通，在兼顧學校財務面穩定發展基礎上，評估調整獎補助規定，以增加私立大專調整兼任教師鐘點費至公立大專基準的意願，並評估私立大專兼任教師鐘點費逐步漸進調整至公立大專兼任教師授課鐘點基準的可行性方案。

教育部提到，為保障兼任教師權益，109年已配合教師法修正規定，修正專科以上學校兼任教師聘任辦法第5條至第13條，明定終止聘約及停止聘約的要件、程序等，兼任教師如涉有終止及停止聘約的事由，學校應依該辦法所定執行程序及處理流程辦理，保障兼任教師的工作權益。（編輯：管中維）1101220