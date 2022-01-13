調薪增大學人事成本 教育部承諾補助75%差額

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（中央社記者陳至中雲林13日電）軍公教今年1月起調薪，連帶使大專校院人事成本增加，教育部今天承諾，會補助約70%到75%差額，其餘則由學校自籌。私立科大協進會理事長葛自祥表示支持，並願意呼籲各校111學年度凍漲學費。

111年全國大專校院校長會議今天在雲林科技大學舉行，許多大學代表都提到，學雜費凍漲多年，期間物價指數、受僱員工薪資都上漲許多，加上今年軍公教調薪4%，使大專人事成本增加，財務雪上加霜。

今天會議議程結束後，國內4大校院協會、專科學校教育聯盟代表和教育部長潘文忠等人一同召開記者會，媒體詢問學雜費議題。高教司長朱俊彰表示，已在研擬政策，針對各校因應軍公教調薪，會補助本俸等法定義務所增加額度的70%到75%，且會是常態性的調整，不會幾年後就收回政策。

朱俊彰進一步指出，國立大學是本俸、學術研究費都調整4%，教育部會在「基本需求」預算中以75%的比例協助，彌補學校新增成本的差額。私校部分，本俸按規定要比照調整，部分學校也會一併調整學術研究費，教育部也會在私校獎補助款中，以70%到75%的比例協助。

對此，私立大學校院協進會理事長、世新大學校長吳永乾表達感謝，肯定教育部「很有肩膀承擔了」。但他也說，再怎麼補也只是增加成本中的75%，剩下25%還是要由各校張羅。他希望今年因應軍公教調薪的特殊情況，不要與常態性的學雜費調整混為一談。長久累積下來的學費問題，還是需要建立常態性的調整機制，才能徹底解決。

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私立科技大學校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥則表示，會內理監事已有共識，如果教育部確定有上述補助政策，就會呼籲所有私立科大111學年度凍漲學雜費。但他也認同吳永乾的看法，未來仍應建立完善的學雜費調整機制。

國立科技大學校院協會理事長、雲林科技大學校長楊能舒表示，許多大學學費已凍漲15年，他可以理解政策不是一朝一夕就能改變，但希望透過今、明2天的全國大專校長會議，能有進一步的討論和進展。（編輯：陳政偉）1110113