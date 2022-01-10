烏干達生淪學工 教育部：中州科大重大違失 停招境外生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

教育部10日表示，接獲中州科技大學的烏干達學生陳情超時工讀等情事，中州科大即起不得招境外生。（圖取自facebook.com/ChungChouUniversity）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北10日電）教育部今天表示，已接獲中州科技大學的烏干達學生陳情超時工讀等情事，初步認定中州科大涉重大違失，將勒令限期改善，並列專案輔導學校，即日起不得招境外生。

報導者今天報導，一群非洲烏干達學生到彰化縣中州科技大學就讀，校方原承諾課程會以英文授課，學校也會給予獎學金，並媒合學生就近到與課程相符的公司實習，讓學生賺取生活費；但到台灣後，仍以中文上課，獎學金承諾也跳票，還被派往和所學無關的異地工廠，淪為學工。

教育部新聞稿回應，已接獲就讀中州科技大學的烏干達學生陳情學校未依承諾核發獎學金、學生超時工讀、未提供英語教學等事宜，經教育部到學校訪視且與學校師生晤談後，初步認定中州科技大學涉及重大違失事項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部指出，除了勒令學校限期改善外，也將其列為專案輔導學校，即日起不得招收境外學生，並提出扣減相關補助經費等懲處措施。

教育部也重申，自民國108年起就要求學校須制訂外國學生招生須知，明確告知擬來台就學學生的權利義務，包括應繳學雜費、是否提供獎助學金及領取條件、在台工作的法規等；為維護學生在台就學權益，學校應善盡外國學生學習及生活輔導責任。（編輯：陳仁華）1100110