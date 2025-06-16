助無心跳救護精準如節拍器 神祕男是消防特考學員

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）新竹縣消防局出勤OHCA（到院前心肺功能停止）救護案，有「神祕高手」以俐落動作加入急救，分隊想致謝；這名神祕男是消防特考班學員江淳誌，他今天說，很開心撐起一個家庭。

新竹縣消防局新埔分隊近日透過臉書（Facebook）粉絲專頁發布「尋人啟事」表示，新埔鎮一名51歲男子13日晚間打桌球身體不適，到旁邊休息突然倒地，同團球友、醫師陳逸鴻立即以心肺復甦術急救，「還有不知名熱心帥哥」施以熟練CPR及專業BVM給氧，當救護員到場，都差點誤以為是資深隊員穿便服來支援。

新埔分隊表示，這名「神祕高手」對患者壓胸節奏「準得像節拍器」，動作俐落、表情冷靜，為救護人員爭取更多救護處置空間，使患者最短時間恢復自發性循環；新埔分隊表示，協助搶救者若看到貼文，請跟他們聯絡，他們想當面說：「謝謝你，這次真的有你罩。」

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這名「熱血男」是住新竹市27歲江淳誌，18歲就加入新竹市救護志工，通過消防特考後，目前在南投縣竹山鎮內政部消防署訓練中心受訓，他今天接受媒體聯訪表示，手機有下載「聽見AED」APP，當時收到需要協助案件，適逢放假在附近，就趕快過去盼學以致用。

江淳誌表示，從小受戲劇影響而開啟「消防夢想」，對於患者被「救回來」，他很替當事人感到開心，他認為「不是救回一個人，而是撐起一個家庭」，這名患者可能是一個家庭的支柱，很開心協助救人。（編輯：陳仁華）1140616