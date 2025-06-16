法國前參議員卡托蘭堅定挺台 林佳龍贈睦誼外交獎章

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（中央社記者葉素萍台北16日電）外交部長林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」給法國前參議員卡托蘭（André Gattolin，另譯：葛托蘭），表彰卡托蘭長年致力推動台法關係，堅定支持台灣參與國際組織。

外交部晚間發布新聞稿表示，法國在台協會副主任陸明莉（Cléa LE CARDEUR）、前文化建設委員會主委陳郁秀、白鷺鷥文教基金會董事長盧佳慧等人出席頒贈儀式觀禮。

林佳龍致詞表示，卡托蘭是台灣在法國參議院長期的好朋友，多年來為台灣發聲不遺餘力，尤其在2020年新冠疫情爆發之際，率先號召法國國會兩院共110位議員連署公開信，支持台灣參與世界衛生組織，協助台灣在法國獲得廣泛關注，並終於促成2021年法國國會兩院首度通過相關友台決議案。

林佳龍說，卡托蘭曾與法國友台議員合作，促成法國國會在2023年通過「7年建軍法」，重申法國將持續捍衛台海自由航行權；另卡托蘭在2020年擔任「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）法國共同主席，擔任共同主席任內積極號召法國議員參與IPAC各項倡議。林佳龍代表外交部對卡托蘭積極深化台法關係表達誠摯感謝，期盼持續發揮影響力，深化台法雙邊情誼。

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卡托蘭致詞表示，獲頒獎章這份殊榮不僅是對他個人的肯定，更代表對法國參議院友台小組的表彰。法國國會對台支持持續擴大，參議院友台小組現已超過60名成員，持續籲促法國政府重視台灣。

卡托蘭說，對於去年能協助促成台灣奧、帕運代表隊在其選區勒瓦盧瓦市（Levallois-Perret）進行訓練，深感欣慰。此外，他持續擔任IPAC卸任議員委員會副主席，對台海及印太區域情勢保持關切。（編輯：張均懋）1140616