投資人焦點轉向G7峰會與Fed利率決定 國際金價回跌

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（中央社紐約16日綜合外電報導）投資人一邊評估以色列與伊朗持續衝突帶來的衝擊，同時將目光投向現正舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會及美國聯邦準備理事會（Fed）本週政策決定，黃金價格今天應聲下跌。

路透社報導，現貨金價今天稍早一度觸及4月22日以來最高點，據台北時間晚間6時59分報價，價格下跌0.4%來到每盎司3419.89美元。美國期貨金價也下跌0.4%報3439.80美元。

伊朗為報復以色列13日打擊而發動一波反擊，今天破曉前以飛彈攻擊以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）和港口城市海法（Haifa）。

正在加拿大召開的G7國家領袖峰會籠罩以伊衝突進一步升級的陰影，同時烏克蘭和中東地區戰爭也增加全球經濟的不確定性。

儘管如此，投資人並未出現恐慌跡象。外匯市場維持平靜，美國股票期貨也由稍早的下跌翻漲。

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不過，瑞銀（UBS）分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）表示：「地緣政治緊張短期內不會消失，央行（聯準會）也很可能進一步調降利率，因此這應該會提供金價底部支撐。」

聯準會將在18日做出最新利率政策決定，隨後聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將發表評論，市場將予以熱切關注。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140616