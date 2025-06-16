金曲國際音樂節新聲獻唱 金承南揭Kpop影響力

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）2025 GMA金曲國際音樂節將於24至27日登場，入圍最佳新人獎的6名歌手輪番獻唱；曾參與韓團TREASURE、i-dle企劃的YG製作人金承南將揭示打造Kpop影響力的關鍵。

2025 GMA金曲國際音樂節為期4天，開幕當日匯聚最佳新人獎的6名入圍者獻聲，包含一舉入圍5項大獎的張淦勛、醞釀10年打造出入圍作品的「靈魂夜姬」鄭雙雙、Gen Z世代矚目新星Andr、擁有迷幻女聲的新生代OST女王JUD陳泳希、來自賽德克族的「愛與分享的領歌者」Kumu Basaw 姑慕．巴紹、矛盾系臥室饒舌家Someshiit山姆。

而系列活動之一的「音樂論壇」力邀多位重量級音樂產業代表登場，包含王丸亮平將剖析日本VTuber（虛擬YouTuber）如何結合音樂、動畫與遊戲，打造全球虛擬偶像影響力。

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曾參與TREASURE、i-dle、李泳知等多組南韓知名藝人音樂創作與企劃的YG娛樂公司製作人金承南，將深入解析A&R在選曲與國際創作人媒合中的關鍵角色，揭示K-pop打造全球影響力作品的核心思維。

今年更邀請日本、泰國、南韓、美國等國際級音樂產業專家來台交流，包含提升音樂節的國際吸引力，並深入探討跨國音樂節如何在全球拓展與在地文化之間取得平衡；以及在非母語市場中如何將音樂行銷至國際，並探討透過播放清單、社群平台及數據分析推動音樂打入全球市場的策略等。（編輯：李亨山）1140616