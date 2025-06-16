壽險業前5月新保費4158億 投資型保單5月年減近8%

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（中央社記者蘇思云台北16日電）壽險公會今天公布，前5月壽險業含負債項下收入的新契約保費為新台幣4158.55億元，年成長35.8%。5月動能主要來自傳統型保單貢獻新契約保費收入458.52億元，年增15.2%，投資型保單僅251.87億元，呈年減7.94%。

壽險公會統計，若加計認列在負債項下收入，整體而言，壽險業今年前5月保費收入為1兆599.68億元，年增12.9%；其中新契約保費收入為4158.55億元，年增35.8%，續年度保費收入6441.14億元，年增1.8%。

若加計認列在負債項下收入，合計今年前5月整體壽險業新契約保費收入為4158.55億元，年增35.8%，其中，前5月壽險業傳統型保單初年度保費收入達2379.35億元，年增19.8%，前5月投資型保單初年度保費收入達1779.19億元，年增65.1%。

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觀察今年前5月傳統型壽險，壽險公會分析，整體而言，可能跟分紅保單市場需求強勁，以及分紅保單有利增加CSM（合約服務邊際）及促進資產負債管理與利率風險管理的特性，有助逐步接軌IFRS17及新一代清償能力制度，因此帶動傳統型保險商品的銷售。

至於投資型保險商品，壽險公會指出，部分業者積極推出投資型保險新商品，並跟銀行或投信通路合作，因此推升銷售。（編輯：林家嫻）1140616