台鹽收購子公司台鹽綠能民股 強調依法處理無圖利

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（中央社記者何秀玲台北16日電）台鹽綠能因前高層涉弊導致虧損，每股淨值僅剩0.34元，台鹽決議以每股0.917元收購民股，引發部分民股股東不滿提告。台鹽今天表示，收購價經專業鑑價機構進行公允評估，並取得合理性意見書，核算後高於淨值2.6倍，現任經營團隊依法處理，絕無圖利。

台鹽今天發布新聞稿指出，台綠公司因前任經營團隊涉入弊案，導致營運嚴重虧損，截至2024年底每股淨值僅剩0.34元。為解決經營困境，台鹽依法收購股權，並採取嚴謹評估程序，委託專業鑑價機構評估股權價值，同時取得3位獨立會計師出具的合理性意見書，核算後以每股0.917元收購股權。

台鹽表示，此收購案經過台鹽公司審計委員會、董事會及台綠公司董事會與股東會決議通過，整體收購作業符合公司法、企業併購法等相關法規規範，並已充分揭露資訊，兼顧市場公允與股東權益。

為保障民股股東權益，台綠公司也在臨時股東會現場設立「異議股東專區」，提供異議程序說明與申請文件，並將依法向法院提請確認收購價格，確保股東法律權益。

針對外界質疑部分，台鹽指出，台綠公司實收資本額為3.7億元，截至2024年底民股股東持有約30%股權，淨值約為387萬元，部分報導稱「民股股東損失超過20億元」完全悖離事實。台鹽以2.6倍價格收購，已優於淨值甚多。

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台鹽表示，現任董事長、總經理及全體董事均依法派任，所有決策恪遵法令及關係人交易規範，絕無圖利任何人之情事。股權收購後，由台鹽100%持股，將更能貫徹台鹽經營理念。

台鹽說明，部分提出異議的股東，是前經理人時期參與投資的民股股東，倘若意圖主導指控台鹽綠能目前經營團隊，其動機與立場有待商榷。（編輯：張良知）1140616