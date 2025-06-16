超商雙雄618拚包裹經濟 取件升級搶攻網購潮

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（中央社記者何秀玲台北16日電）超商雙雄迎戰電商年中最大檔期618購物節，積極搶攻電商物流最後一哩路，升級包裹取件服務。統一超今天宣布擴大「零元取件認證」功能；全家強化「一站式包裹取件平台」，瞄準網購族多元取件需求。

統一超看好電商取件需求成長，今天宣布藉由會員系統OPENPOINT APP整合包裹寄取，擴大零元取件認證功能，更攜手旗下外送平台foodomo推出「零元包裹外送到家」服務，讓已送達門市的零元包裹可送到家，預計將提升取件彈性。

統一超表示，零元取件認證針對已在線上付款的網購包裹，免除取件時出示證件需求，2018年推出至今累積近300萬人次使用，目前已支援交貨便、賣貨便、宅轉店等服務。統一超今天宣布，再擴大適用範圍，涵蓋海內外逾6萬家電商平台，包括Yahoo奇摩購物中心、蝦皮，簡化網購族取件流程。

另外，統一超也宣布攜手旗下外送平台foodomo打造新商模，推出零元包裹外送到家，消費者不必親赴門市，只要支付外送費用，即可將已抵達超商的零元包裹送到家門口，也可同步併買門市商品，此方案將可提升取件彈性。

全家則聚焦包裹取件操作便利性，於APP內建「包裹專區」推出一站式包裹取件服務，整合多項功能，並強調多包裹合併快取、包裹預約自取與零元包裹外送併買3大特色，搶攻不同消費情境需求。

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全家指出，在2021年推出「包裹快取條碼」，近期再升級多件包裹合併快取功能，只需一組條碼即可一次領取多件包裹，帶動APP包裹專區每月使用次數突破40萬次。此外，還可以透過APP預約取貨時間，減少排隊等候時間。

全家今年初也推出零元包裹外送併買服務，消費者可將零元包裹與店內商品併單配送，即日起至7月31日推出免運優惠，強化網購族居家取件便利性。（編輯：林家嫻）1140616