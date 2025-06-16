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6月電子期金融期齊漲

2025/6/16 13:54
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（中央社台北16日電）台北股市今天下跌23.05點，收22049.90點。6月電子期收1214.50點，上漲4.50點，逆價差1.11點；6月金融期收2143.80點，上漲8點，正價差0.12點。

6月電子期以1214.50點作收，上漲4.50點，成交540口。7月電子期以1201.60點作收，上漲2.80點，成交37口。

電子現貨以1215.61點作收，下跌2.11點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差1.11點。

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6月金融期以2143.80點作收，上漲8點，成交620口。7月金融期以2094.40點作收，下跌8.20點，成交73口。

金融現貨以2143.68點作收，下跌4.15點；6月金融期貨與現貨相較，正價差0.12點。實際收盤價以期交所公告為準。1140616

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