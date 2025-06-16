「私家偵探」對打古天樂過癮 劉冠廷：腎上腺素爆發

（中央社記者洪素津台北16日電）演員劉冠廷日前到香港拍攝電影「私家偵探」，片中他和古天樂有大量對手戲，劉冠廷笑稱和古天樂對打有生死交關的感覺，「整個腎上腺素爆發，很過癮」。

劉冠廷到香港拍攝電影「私家偵探」，他在片中和古天樂有大量對手戲，今天劉冠廷和該片導演周汶儒、李子俊一起出席電影「私家偵探」的首映，3人一起開心分享在香港拍攝的趣事。

劉冠廷在片中和古天樂有精彩的對打戲，劉冠廷表示，和古天樂打架很過癮，「第一擊就就讓我嚇到，我整個腎上腺素上來，已經很久沒有打架的感覺」；而提到和古天樂的合作，劉冠廷表示，可以跟一個影壇舉足輕重的大人物合作很開心，「我內心很糾結，我很想去跟他說謝謝，我又不敢」。

劉冠廷表示導演那聲「Action！」是很有魔力的，劉冠廷透過角色和古天樂交手，「我看到古天樂我會怕怕的，但我躲在角色後面就不怕，一開拍就不怕了」。

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劉冠廷表示，這次到香港拍戲獲益很多，但同時也很想家、想老婆，但這一次是很棒的經驗，導演李子俊表示看到劉冠廷在「陽光普照」和「同學麥娜絲」的表演完全不同，便決定一定要跟劉冠廷合作，李子俊表示未來如果有機會也想跟李屏賓合作，「他用鏡頭講故事很厲害，我很想跟他合作」。

導演周汶儒表示這次的拍攝很趕，但跟劉冠廷合作還是很愉快，「作為導演很大的享受就是看到劉冠廷有很好的衝擊，他在框架裡面完成任務，演完覺得很好」，周汶儒也爆料劉冠廷會用依依不捨眼神表示想要再演一次，「他都會加新的東西進去給我，真的很棒」。（編輯：李亨山）1140616