網控中途之家如煉獄 宜蘭防疫所：無大規模貓瘟

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）有民眾指控宜蘭縣流浪動物中途之家未積極控制貓瘟，貓咪奄奄一息，中途之家就像煉獄。宜蘭縣動植物防疫所今天表示，目前無大規模貓瘟，發現病例都即時隔離治療，積極依規定處理。

民眾昨天在社群平台發文指出，看過煉獄嗎？來一趟「宜蘭收容所」（流浪動物中途之家）吧，凡是愛動物的人常哭著走出去，這些奄奄一息的貓，連貓砂都沒有，沒經費買貓砂是常態。

民眾表示，更可怕的是「沒積極控制貓瘟」，染病動物要送養更難，整個收容所（流浪動物中途之家）就像煉獄，工作人員態度也很差，讓民眾卻步。

防疫所今天指出，流浪動物中途之家目前無大規模貓瘟疫情，但貓瘟是常見傳染病，幼貓感染風險高，收容時若發現疑似病例，都會即時隔離治療，避免造成嚴重傳染。

防疫所表示，貓舍因原設施設計並無貓隻專用籠舍，實際以線籠收容貓隻，並以看護墊與布料防護幼貓，並視成長階段與性情提供貓砂，且每天都會清潔環境，每週也會消毒。

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防疫所指出，動物離開中途之家後，也會全面清消，並告知認養人，幼貓可能因潛伏期及環境轉變而發病，防疫所並非放任疫情擴散，而是積極依規定處理及防控。

至於民眾指工作人員態度差，防疫所表示，中途之家設有監視器，民眾可提供參訪時間，防疫所會調閱監視器畫面釐清事發過程，也會不定期檢視監視器畫面檢討，盼持續精進工作人員應對。（編輯：張銘坤）1140616