外資賣超20.9億 調節00919逾4萬張最多

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）以伊衝突升溫，投資人陷觀望，台股今天成交量縮減至新台幣2884.64億元，集中市場指數終場小跌23.05點，收在22049.9點。三大法人合計賣超台股49.85億元，其中外資賣超20.9億元，調節群益台灣精選高息（00919）逾4萬張，成為賣超榜首。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超20.9億元，自營商也減碼57.49億元，僅投信站在買方，買超28.54億元。

個股方面，外資今天買超前3名依序為元大台灣50反1（00632R）3萬3984張、彰銀1萬3361張，以及復華台灣科技優息（00929）1萬1742張。另外台塑獲外資買超5630張，居買超榜第7位。

外資今天賣超前3名則分別為群益台灣精選高息4萬258張、國泰金2萬4359張，以及富邦金1萬9948張。

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第一金投顧資深協理留政鈺分析，美國高額對等關稅暫緩90天，7月9日大限時間逐漸逼近，且繼5月初新台幣兌美元匯率強升，這幾天又出現新一波升值。關稅與匯率2大變數持續干擾，投資人陷入觀望。

留政鈺觀察，台股目前處於空窗期，上市櫃公司5月營收剛公布完，接下來距離第2季財報出爐還有一段時間，另外最近台股進入除權息旺季，從除息到領到股息，會有一段時間差，資金動能會受影響，預期台股短線可能維持高檔震盪格局。（編輯：林家嫻）1140616