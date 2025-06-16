苗縣府攜手仁德醫專 合作促進原民文化衛教推廣

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣政府與仁德醫護管理專科學校今天簽署合作意向書，雙方將結合行政與教育資源，共同推動原住民部落文化健康站相關服務，讓學生發揮所學，促進原鄉文化與保健衛教推廣。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，仁德醫護專校約有200名原住民族學生，雙方因洽談傳統祭典儀式而結緣，促成今天簽署合作意向書，盼透過文化與健康的雙向推進，為地方社區注入更多溫暖與力量。

盧曉玲說，未來合作重點包括學生支援文健站運作與衛教推廣，由學生依其專業和專長，提供健康檢查、復健指導、視力保健、口腔衛教等服務，學生也透過服務提升本身的實務能力，更深入了解原住民族文化。

簽署儀式在縣府舉行，由苗栗縣長鍾東錦、仁德醫專董事長鍾佳穎代表簽署合作意向書，原住民縣議員楊文昌等人也到場見證。雙方合作將自今年8月1日至115年7月1日。

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鍾東錦感謝並肯定仁德挹注專業資源，尤其在偏鄉醫療資源比較缺乏下，提供復健、視力及口腔衛教等多元服務。他說，學生學有專長，將來即便未從事護理行業，依舊可照顧好家人親友或夥伴，可說是「終身受用」。

鍾佳穎指出，透過這項合作，讓原住民孩子有機會返鄉服務，進而奉獻所學，未來將持續深入各項領域，使服務範疇更進一步擴大為全面性，嘉惠更多族人。（編輯：陳清芳）1140616