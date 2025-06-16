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苗縣府攜手仁德醫專 合作促進原民文化衛教推廣

2025/6/16 18:00（6/16 18:06 更新）
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苗栗縣政府與仁德醫護管理專科學校合作推動原住民部落文化健康站相關服務，16日由縣長鍾東錦（左）與仁德醫專董事長鍾佳穎（右）簽署合作意向書。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月16日
苗栗縣政府與仁德醫護管理專科學校合作推動原住民部落文化健康站相關服務，16日由縣長鍾東錦（左）與仁德醫專董事長鍾佳穎（右）簽署合作意向書。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 114年6月16日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣政府與仁德醫護管理專科學校今天簽署合作意向書，雙方將結合行政與教育資源，共同推動原住民部落文化健康站相關服務，讓學生發揮所學，促進原鄉文化與保健衛教推廣。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，仁德醫護專校約有200名原住民族學生，雙方因洽談傳統祭典儀式而結緣，促成今天簽署合作意向書，盼透過文化與健康的雙向推進，為地方社區注入更多溫暖與力量。

盧曉玲說，未來合作重點包括學生支援文健站運作與衛教推廣，由學生依其專業和專長，提供健康檢查、復健指導、視力保健、口腔衛教等服務，學生也透過服務提升本身的實務能力，更深入了解原住民族文化。

簽署儀式在縣府舉行，由苗栗縣長鍾東錦、仁德醫專董事長鍾佳穎代表簽署合作意向書，原住民縣議員楊文昌等人也到場見證。雙方合作將自今年8月1日至115年7月1日。

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鍾東錦感謝並肯定仁德挹注專業資源，尤其在偏鄉醫療資源比較缺乏下，提供復健、視力及口腔衛教等多元服務。他說，學生學有專長，將來即便未從事護理行業，依舊可照顧好家人親友或夥伴，可說是「終身受用」。

鍾佳穎指出，透過這項合作，讓原住民孩子有機會返鄉服務，進而奉獻所學，未來將持續深入各項領域，使服務範疇更進一步擴大為全面性，嘉惠更多族人。（編輯：陳清芳）1140616

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