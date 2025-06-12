巴黎Viva Tech開幕聚焦台灣館 法國部長力邀合作

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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）台灣科技新創實力備受肯定，由今年歐洲最大新創展Viva Tech台灣館貴賓便可窺見。法國首任AI國務秘書查帕茲、前法國高等教育和研究部長荷泰佑與鴻海董事長劉揚偉都到場致意，人潮熱絡，使台灣館成了現場焦點之一。

歐洲最大科技新創展Viva Tech於11日在巴黎凡爾賽門展覽中心（Porte de Versailles）登場，本屆主題為「人工智慧」（AI）。台灣第7度組團，由29家新創公司組成的台灣館今天開幕。

台灣館開幕前，劉揚偉到場鼓勵台灣新創團隊，查帕茲（Clara Chappaz）、荷泰佑（Sylvie Retailleau）等人也都現身台灣館，與企業要角交流，使台灣館人潮川流、氣氛熱絡。

查帕茲在與劉揚偉的會面對話中，積極邀請上個月才宣布與法國太空、國防工業大廠泰雷斯（Thales SA）及連接器製造商Radiall SA簽訂三方合作備忘錄的鴻海，聯手進一步推動台法合作深化。

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上午也受邀進行主題演講。近2年法國也吹起輝達風潮，黃仁勳被法媒稱為，「來自台灣、身穿皮夾克的全球科技新領袖」。今天演說吸引大批聽眾，許多參與者進不了會場。

下午台灣館舉辦開幕式，Viva Tech全球夥伴與公共事務負責人拉孟代（Julie Lamandé），及美國、德國、日本、瑞士、巴西等代表都出席儀式。

駐法代表郝培芝開幕式後告訴中央社，「雖然這是Viva Tech，但今天台灣是核心。除因輝達執行長黃仁勳今天受邀專題演講外，台灣館也迎來法國數位部長、前教育部長、鴻海董事長等，都來到這裡為台灣加油打氣」。

郝培芝指出，「由此可見，台灣半導體產業已被全世界所肯定，各國也都希望與台灣半導體相關產業合作」。

提到大會主題，郝培芝說，法國盼扮演歐洲AI龍頭角色，「在此脈絡下，法國很重視與台灣AI結合，台灣有很強的新創能力與人才。更重要的，台灣有提供AI運算的晶片支撐能力，法國希望與台灣進行各方面合作」。

國家科學及技術委員會處長，也是本屆代表團團長林德生則向中央社表示，台灣政府也正推動「智慧之島」。今年台灣館以AI為主軸，徵選29家新創，「這些企業居然能解決34個產業領域的問題」。

台灣新創表現亮眼，林德生說，今年大會頒發Tech For Change獎，獎勵新創以科技解決社會問題。台灣有7間新創得到這項認證，是大會數量排名第二的國家，僅次主題國加拿大，「不只我們肯定，也是大會對我們新創團隊解決社會和產業問題能力的肯定」。

對於台灣科技重要性，拉孟代毫不諱言指出，在科技生態系上，「台灣給了法國和歐洲許多啟發，今年台灣館來了許多很棒的企業，活動舞台上也有很多台灣身影。台灣的半導體非常非常的強，我們向來對這項技術很有興趣，也希望向你們提議法國的一些強項進行合作」。

她告訴記者，「人工智慧領域台灣顯然領先一步，尤其是在深度科技（deep tech）及晶片製造。今年AI是Viva Tech核心，探討AI作為科技新疆界，「這方面歐洲與台灣都以不同技術在全力發展」。此外，AI的規範與主權、AI商轉，及AI日常運用，也是今年展會焦點。

荷泰佑也接受中央社訪問，指出台法能一起做的事情很多，以互補的形式，不僅是在教育上，也有在研究與創新領域，「台灣在與企業合作以及科技傳承上的經驗非常強；法國優勢則在研究與高等學校人才」。

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荷泰佑說，在人工智慧、半導體、量子科技，以及所有和環境、能源相關的領域上，台法都擁有共同動能與互補性，讓雙方能深度合作。

Viva Tech為歐洲最大科技新創盛事，匯集16萬5000人參與、近1萬4000家新創、3500家展覽商與逾3000位投資者共襄盛舉。（編輯：張芷瑄）1140612