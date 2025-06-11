黃仁勳巴黎宣布擴大AI布局：歐洲算力2年提升10倍

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在法國巴黎表示，輝達宣布在歐洲廣為推動基礎設施，與當地企業結為夥伴關係，幫助打造歐洲自身AI生態系統。

法新社報導，身穿招牌皮夾克在巴黎科技盛會VivaTech舞台上大顯身手的黃仁勳告訴與會來賓：「在短短兩年內，我們會將歐洲的AI計算能力提升10倍。」

截至目前，輝達是全球AI晶片龍頭，尤其在本來為高端遊戲而開發的繪圖處理器（GPUs）方面。

事實證明，輝達晶片特別適合生成式AI，無論是為機器人、軟體或自動駕駛汽車提供動力。

黃仁勳表示，輝達將與法國新創公司Mistral AI合作打造一個由1萬8000顆輝達最新一代Blackwell高端晶片趨動的雲端平台。

Mistral AI執行長門施（Arthur Mensch）告訴法新社，在歐洲部署價值數十億歐元硬體，將提供企業「他們所需的戰略自主性」，這項計畫將會「增強歐洲的技術領導力」。

黃仁勳表示，輝達將會在發展超大規模資料中心等方面，增強與諸如法國電子零件製造商施奈德電機公司（Schneider Electric）等現有夥伴關係。輝達將這種超大規模資料中心稱為AI工廠（AI Factory）。

輝達也將在所謂數位孿生（Digital Twins）技術和工業流程自動化方面與德國西門子公司（Siemens）加強合作。

輝達計劃對歐洲各地資料中心供應自家晶片，包括在西班牙、義大利、英國、芬蘭、德國和瑞典。

黃仁勳說，各國政府領導人「都希望擁有AI工廠，都希望AI成為基礎設施的一部分」。

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他還表示，輝達正在與諸如法國銀行業巨擘法國巴黎銀行（BNP）、法國美妝品集團萊雅（L'Oreal）等主要企業合作，讓這些公司開發自身AI模型時更為容易。

他說：「我很高興歐洲正全力投入AI。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1140611