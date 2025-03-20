黃仁勳：輝達不只製造晶片 已成為AI基礎設施公司

（中央社記者張欣瑜聖荷西19日專電）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天在GTC大會記者會多次強調「輝達已經轉型」，不再只是賣晶片，那是過去的美好時光，輝達正在做的事，是建構AI基礎設施，也是全球的AI工廠，是許多公司的基石。

黃仁勳今天在記者會上主動談及輝達的角色，他表示，18日主題演講基本上與一個核心觀念相關，「我們已經不再只是製造晶片了，那是過去的美好時光。過去，你設計晶片，有人買了晶片，裝進電腦裡，再把電腦賣出去。那已經是過去的舊時代了。」

黃仁勳強調，現在輝達做的事情，是建構AI基礎設施。由於這些基礎設施的部署規模動輒數千億美元，因此必須具前瞻性、做好規劃，「AI基礎設施不是今天決定買了，明天就能部署的東西，而是需要提前2年投資，並且在這2年內進行完整的規劃。」

輝達18日除發表AI伺服器GB300 NVL72、個人AI電腦DGX Spark、DGX Station等硬體外，亦推出開源推論軟體Dynamo、開放式推理AI模型Llama Nemotron、人形機器人基礎模型Isaac GR00T N1等平台，供生態系加速AI應用，即AI基礎設施建構。

黃仁勳說，輝達是歷史上第一家同時宣布數代技術規劃的科技公司，這好比路易威登（Louis Vuitton）要同時發表未來多年新品，這種事情根本不會發生，但輝達卻這麼做了，「因為我們是一家基礎設施公司，我們是全球的工廠，我們是許多公司的基石。」

黃仁勳並指出，輝達現在也是AI工廠，「工廠的作用是幫助客戶賺錢，我們的工廠直接轉化為客戶的收入。這不僅關乎晶片...整座工廠極其複雜，甚至已經達到了物理極限。」

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他觀察到，過去1、2年間，輝達GTC大會整體氛圍已發生變化，無論是現場活力、與會人士都變得不太一樣。

他再次強調，這一屆GTC大會非常重要，它展現了輝達的轉型，從一家電腦技術公司轉變為AI基礎設施公司，它也展現了資料中心的演變，從過去的電腦存取數據，轉變為AI工廠。此外，它也證明了一個全新的產業已經誕生。（編輯：陳承功）1140320