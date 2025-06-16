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NSO室內樂細膩精緻 維爾紐斯音樂節傳揚台灣之音

2025/6/16 10:56
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（中央社維爾紐斯市16日電）應立陶宛維爾紐斯音樂節之邀，NSO國家交響樂團室內樂15日晚間在聖卡西米爾教堂（Šv . Kazimiero bažnyčia）演出，現場還臨時增加近10排座椅容納進場民眾，一聆台灣之音。

NSO這場音樂會是受到維爾紐斯國際音樂節（Vilnius Festival）之邀演出，該音樂節1997年由立陶宛國家愛樂樂團創立，已成為東歐和波羅的海地區深具代表性的音樂節之一。

音樂節走向多元開放，除了古典曲目也著力當代音樂。今年卡司還包括荷蘭小提琴明星珍妮‧揚森（Janine Jansen）、德國小提琴名家克里斯蒂安‧特茲拉夫（Christian Tetzlaff）等。

NSO室內樂歐巡由小提琴家鄧皓敦、林芷卉；中提琴家陳猶白、大提琴家連亦先、豎琴家解瑄及單簧管家朱玫玲合作，由於教堂殘響過長，為了找出教堂內最適合演奏的音響位置，團員試了許多座位，改變演奏與吹奏方式，現場也預留觀眾進入之後的吸音效果，上場前即已備妥備戰狀態，音樂會表現出色。

這場音樂會曲目為立陶宛及台灣作曲家樂作，更顯意義，樂團表現精緻專注，展現一貫水準。其中立陶宛作曲家作品為波安尼茨「給單簧管與豎琴的隨想曲」、瑙雅利斯的「夢」，觀眾凝神傾聽，掌聲熱烈；李元貞的「美濃之道」單簧管五重奏版本寫景山水，不少觀眾都說聽見了「畫面」。

樂團也演奏了陳廷銓改編台灣民謠音樂家鄧雨賢的「望．雨．四．月」四重奏以及林京美「絃詠山林」為弦樂四重奏與豎琴創作，有嫁來這裡的台灣媳婦說聽見「望春風」的旋律就好想回台灣，最後則以原住民歌謠改編旋律作安可曲，立陶宛和台灣兩國克服了最遠的距離，以音樂深化了彼此關係。

立陶宛國家愛樂協會總監兼維爾紐斯藝術節執行長，也是知名音樂學者露絲‧普魯塞維西恩（Ruta Pruseviciene）接受中央社專訪表示，非常高興NSO國家交響樂團來到立陶宛演出，「這是一個非常棒的機會，讓我們可以透過音樂來感受、體會台灣人民的心境與情感，我也深信我們雙方的文化合作，今天只是一個開始。」

立陶宛國家愛樂音樂協會資深音樂會經理丹納斯‧斯克拉姆泰（Danas Skramtai）接受中央社訪問時表示，這次邀約NSO室內樂演出，3場音樂會在3個不同場地，「即使是相同的曲目，在不同空間都呈現不同氛圍，但無論哪一場，台灣音樂家的演出水準都非常高，展現出極佳的專業能力。」

斯克拉姆泰表示，這次邀約NSO來就是希望聽見台灣，而不是大家熟悉的貝多芬或莫札特，「能讓立陶宛觀眾認識台灣的音樂，進而認識台灣的傳統、歷史跟價值觀，這次是成功的開始。即使兩國位處地球的兩端，但在精神上有了強烈的連結，我們也從台灣的音樂，感受某些與立陶宛文化相似的音色和元素。」

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駐立陶宛代表王雪虹到場表示，雖然已經聽了第3遍，每一次都還是有感受到音樂家演奏上的細微變化，很謝謝NSO這次來到立陶宛演出，「我們的賓客都很動容，更增加了彼此的關係。」

昨天現場嘉賓包括歐洲議會議員戴依紐斯翠雷瑪（Dainius Žalimas）、總理府副主任秘書維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）以及立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）等。（編輯：謝雅竹）1140616

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