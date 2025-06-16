美航艦尼米茲號南海執行任務後 傳取消訪越南赴中東

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（中央社河內16日綜合外電報導）路透引述消息人士報導，越南原訂本週為美國航空母艦尼米茲號舉行的接待行程已取消；另外根據船舶追蹤機構Marine Traffic，這艘航艦已在今晨駛離南海，朝西前往中東地區。

路透社報導，尼米茲號（USS Nimitz）原訂本週稍晚造訪峴港市（Danang City），不過，包含1名外交人員在內的2名知情人士透露，預計20日正式接待尼米茲號的行程已取消。

其中1名消息人士指出，位於河內的美國駐越南大使館已通知他，由於「緊急作戰需要」，原訂行程已取消。美國駐越南大使館並未立刻回應路透社的置評請求。

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根據美國太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）司令網站資料，尼米茲號航空母艦打擊群（The Nimitz Carrier Strike Group）上週在南海執行海上安全行動任務，「這是美國海軍在印度—太平洋（Indo-Pacific）區域的例行部署其中一環」。

Marine Traffic的資料顯示，尼米茲號今晨正朝西邊開往中東地區。以色列與伊朗近日持續交火，造成中東緊張局勢升高。（譯者：洪啓原/核稿：徐崇哲）1140616