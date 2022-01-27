烏干達學生淪學工 中州科大前主任收押副校長交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）中州科大涉嫌讓烏干達學生當學工，檢方日前會同移民署前往中州科大搜索約談，檢方訊後依違反人口販運防制法等罪，聲押中州科大推廣中心藍姓前主任獲准，柴姓副校長30萬元交保。

內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊今天發布新聞稿指出，前往中州科技大學就讀的烏干達學生疑似成為過勞工作黑工，彰化地方檢察署1月21日指揮專勤隊、彰化縣警察局員林分局等單位，前往搜索中州科大、中州科大推廣中心藍姓前主任住處等地點，同時約談柴姓副校長、藍姓前主任等人。

彰化專勤隊指出，搜索當日，在中州科大就讀的烏干達籍學生遞交陳情信給檢察官及移民署，表示來台目的是希望能獲取相關知識回國貢獻所學，而非來台超時工作賺錢。目前此校所有烏干達籍學生已全數安置在安全處所，學生期待有關單位能協助他們完成來台就學初衷。

彰化專勤隊表示，檢索官訊問中州科大柴姓副校長、推廣中心藍姓前主任及推廣中心楊姓前行政助理等人後，認為藍某等人涉嫌違反人口販運防制法、刑法詐欺罪及就業服務法，向彰化地方法院聲請羈押藍某及柴姓副校長，法官裁准羈押藍某，柴姓副校長則以新台幣30萬元交保，檢察官另諭令楊姓前行政助理5萬元交保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰化專勤隊指出，中州科大以高額獎學金及校外打工實習機會吸引烏干達學生來台就讀，但學生卻因校方獎學金跳票以及支付來台欠款費用、高額學雜費及生活費等原因須付清10萬多元，被迫選擇超時工作。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成接受媒體聯訪時說，烏干達學生來台求學及打工合約、實際工作內容、確實工作時數等細節仍待調查釐清；至於中州科大校方對於遭到搜索表示，基於司法偵查不公開原則，學校不宜多做說明，也對此事造成社會紛擾深感抱歉。（編輯：陳仁華）1110127