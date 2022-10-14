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中州科大烏干達學工案 學務長與苗縣府官員等10人遭起訴

2022/10/14 13:10（10/14 13:46 更新）
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中州科大涉嫌以提供高額獎學金、科技業實習等名義誘騙烏干達學生來台，再透過仲介當血汗學工。（圖取自facebook.com/ChungChouUniversity）
中州科大涉嫌以提供高額獎學金、科技業實習等名義誘騙烏干達學生來台，再透過仲介當血汗學工。（圖取自facebook.com/ChungChouUniversity）
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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）中州科大涉嫌以提供高額獎學金、科技業實習等名義誘騙烏干達學生來台，再透過仲介當血汗學工，苗栗縣勞青處副處長涂榮輝等人則圖利業者包庇不法，彰化地檢署偵結起訴10人。

彰化地方檢察署偵辦中州科技大學涉嫌讓烏干達學生當學工案，時任中州科大柴姓學務長等人涉嫌違反人口販運防制法、時任苗栗縣政府勞工及青年發展處副處長涂榮輝等人涉嫌違反貪污治罪條例等，經偵查終結，彰化地檢署對被告柴姓學務長等10人提起公訴。

彰化地檢署今天發布新聞稿表示，柴姓、藍姓、林姓被告等人於民國108年11月涉嫌謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等詐術，誘騙16名烏干達籍人以留學中州科大名義來台灣，接著以積欠來台旅費新台幣10萬700元、每學期學雜費6萬多元等債務約束手段，透過陳姓業者仲介前往苗栗縣等地工廠，從事超長工時且與報酬顯不相當的勞力密集工作。

當地主管機關勞青處副處長涂榮輝、廖姓科員等人對於人口販運、勞力剝削等不法情事，應基於法令調查、處罰，卻違法圖利陳姓仲介業者，而做出未違反就業服務法、勞動基準法的結論，並不實記載於公務員登載文書上加以行使。

彰化地檢署表示，陳姓仲介業者為使調查不要波及僱用烏干達學生的工廠，委託認識廖姓科員的徐姓被告以招待吃飯等方式，要求違背公務員職務；另外，中州科大李姓被告也向時任移民署南投收容所劉姓副隊長，要求利用權限查詢某名烏干達學生去向，不法洩漏國防以外應祕密事項，劉姓副隊長因此也遭起訴。

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彰化地檢署表示，檢察官蔡奇曉指揮法務部調查局、移民署彰化縣專勤隊、彰化縣警察局等單位組成專案小組，全案經偵查終結，對10名被告分別以違反人口販運防制法、刑法加重詐欺取財、貪污治罪條例、個人資料保護法、刑法公務員洩漏國防以外之祕密、行使公務員登載不實文書等罪嫌提起公訴。

另外，彰化地檢署清查中州科大柴姓學務長詐取教育部補助款9萬3979元、藍姓被告獲利24萬2060元、林姓被告獲利8萬3400元、陳姓被告獲利202萬9384元，檢察官均依法向法院聲請宣告沒收。（編輯：謝雅竹）1111014

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