烏干達學生淪學工 私校諮詢會建議教育部重懲中州科大停招

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（中央社記者陳至中台北16日電）中州科大涉嫌讓烏干達學生淪為學工，檢方日前前往搜索，私校諮詢會近日以教學品質查核多次未過、發生損害境外生學習品質事件，建議教育部於111學年度起，將中州科大停止招生。

媒體今年1月報導，一群烏干達學生到中州科大就讀，校方卻沒提供承諾的英語課程，還被派往和所學無關的異地工廠工作。教育部認定中州科大涉及重大違失，列為專案輔導學校，檢方也會同移民署前往搜索，訊後依違反人口販運防制法等罪，聲押中州科大推廣中心藍姓前主任獲准，柴姓副校長新台幣30萬元交保。

私校諮詢會日前開會，會中做出決議，以中州科大近年教學品質查核多次未過，且爆發烏干達案等損害境外生學習品質的事件，建議教育部命令學校111學年起全面停招新生。

據中央社了解，教育部依程序在徵詢私校諮詢會意見後，將向學校下達行政處分，按照目前進度約會在3月初發函。後續校方須提報停招計畫，確保現有學生的學習權益。

台灣大專近年受到少子女化衝擊，除了中州科大，包括和春技術學院、永達技術學院、亞太創意學院、南榮科技大學等校，都曾被教育部全面停招。（編輯：張芷瑄）1110216