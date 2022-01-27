烏干達學生淪學工 教育部3月起加強查核各校

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（中央社記者陳至中台北27日電）中州科大涉嫌讓烏干達學生當學工，檢方日前會同移民署前往搜索；教育部今天表示，中州科大校長已請辭，並將於3月起加強查核以非專班方式招收境外生的學校。

內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊今天發布新聞稿指出，烏干達學生疑似成為過勞工作黑工，今年1月21日指揮專勤隊、彰化縣警察局員林分局等單位前往中州科大搜索。訊後認為前推廣中心藍姓主任、柴姓副校長涉嫌違反人口販運防制法、刑法詐欺罪及就業服務法，向彰化地方法院聲請羈押，法官裁准羈押藍某，柴姓副校長則以新台幣30萬元交保。

教育部1月10日已認定中州科大涉及重大違失，列為專案輔導學校，並禁止招收境外學生；今天再以文字訊息回應中央社，重申中州科大在招生、教學、生活輔導、校園管理等方面「顯有重大缺失」，違反大學法及外國學生來台就學辦法等規定。

教育部表示，除禁止中州科大招收境外生，也要求校方追究人員責任，中州科大校長已請辭，教育部後續會持續督導學校確實查處相關人員。

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中州科大烏干達學生事件，引發各界關注境外生權益。教育部表示，針對非以專班方式招收境外生的學校，已規劃於110學年度第2學期起，加強教學品質查核；目前正在盤點學校及系科中，預計3月起展開相關查核作業。

教育部表示，查核重點包括確認學生是否具備華語能力，以及教師的全英語授課能力，及早發覺學校教學及學生受教情形是否異常，如經查核發現違失情形，將嚴懲、不會寬貸。（編輯：陳仁華）1110127