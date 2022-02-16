中州科大面臨停招處分 校方指會依規定提申覆
2022/2/16 20:03（2/16 20:32 更新）
中州科大涉嫌讓烏干達學生淪為學工，私校諮詢會近日建議教育部於111學年度起，將中州科大停止招生。（圖取自facebook.com/ChungChouUniversity）
（中央社記者吳哲豪彰化16日電）中州科大涉嫌讓烏干達學生淪為學工，私校諮詢會近日建議教育部於111學年度起，將中州科大停止招生，中州校方指出，如收到教育部停招公文，會依規提出申覆。
彰化中州科技大學涉嫌讓烏干達學生淪為學工，檢方日前至學校搜索，私校諮詢會建議教育部於111學年度起，將中州科大停止招生；據指出，教育部將向學校下達行政處分，按照目前進度約會在3月初發函。後續校方須提報停招計畫，確保現有學生的學習權益。
針對面臨停招新生處分，中州科大今天發布新聞指出，學校積極辦學，學生對外參加競賽成績優異，表現有目共睹，也致力提升教學品質。
中州科大表示，對媒體發布111學年本校停招訊息，目前學校並未收到教育部正式公文，若收到公文將依規定向教育部進行申覆，目前學校校務、教學如常運作，在校學生受教權益都不受影響。（編輯：卞金峰）1110216
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