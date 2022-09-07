私校退場第2波專輔學校 中州科大、台灣首府大學入列

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天召開私校退場審議會，中午出爐第2波專案輔導學校名單，包括中州科技大學、台灣首府大學入列。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部召開退場審議會（以下簡稱退審會），昨天公布第1波專輔名單共2校，高苑科技大學、大同技術學院。今天下午公布第2波名單，預計晚間公布第3波。（編輯：張芷瑄）1110907

以下為教育部私校退場審議會認定結果：

一、中州科技大學為本條例施行前已列入專案輔導的學校，且目前已停招的學校，經出席委員1/2以上同意，該校符合私立高級中等以上學校退場條例（以下簡稱退場條例）第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依照退場條例第13條第2項給予該校改善期限至112年5月31日止。

二、台灣首府大學為本條例施行後列入專案輔導的學校，經出席委員1/2以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依照退場條例第13條第1項給予該校改善期限至113年5月31日止。

經本次退場審議會審議通過的專案輔導學校，教育部會將名單公告於大專校院校務資訊公開平臺專區網頁。此外，教育部後續將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。