大學分發缺額破1.4萬 全國僅11校足額錄取

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（中央社記者陳至中台北12日電）111學年度大學分發入學管道今天放榜，缺額破1.4萬名，全國只有台灣大學等11所大學足額錄取。缺額最多的是中國文化大學，校方表示會朝本地生「瘦身」，積極轉向國際招生。

根據大學考試入學分發委員會提供的資訊，今年分發入學缺額為1萬4493名，遠超過110學年度的2732名。考分會執行秘書蔡群立表示，主因是受少子女化影響，分科測驗報名人數大減，且是108課綱首屆，新舊考招制度差異大，非應屆學生重考意願顯著降低。

蔡群立指出，109學年度分發入學錄取率是91.14%，110學年度明顯成長到97.98%，可見多數考生都不願意重考。

另外，蔡群立也分析，今年學科能力測驗「數學A」難度高，許多考生成績沒有很理想，連帶使申請入學管道缺額增加，回流到分發入學，影響最終的缺額狀況。

今年只有11所學校沒有缺額，包括台灣大學、成功大學、政治大學、陽明交通大學、中央大學、中山大學、國立體育大學、中正大學、國立台北大學、中國醫藥大學、台北醫學大學。

缺額人數最高的是中國文化大學，共2378名。教務長方元沂接受中央社電訪解釋，今年只要在分發管道放較多名額的私校，都會受到很大影響，少子女化的趨勢很難避免。

方元沂也觀察到，部分校系篩選標準沒有因應少子女化調整，還是鎖在以往的水平，缺額就會明顯增加。他推測明年開始，多數私校都會全面調整篩選標準，志願越後段的學校，招生會更為困難。

方元沂強調，文大目前學生數維持穩定，學生數減少仍在預期之內，分發入學仍有收到2635人。另一方面，文大的國際招生狀況良好，加上新拿到的國際專修部計畫，可讓境外學生先來讀華語。推廣教育、終身學習、樂齡學習等也都有所成長，文大會積極調整，也希望教育主管機關能給大學更多彈性。

成功大學校長蘇慧貞表示，台灣的高等教育無論從資源端、整體發展、入學人數等，都會面臨越來越多的挑戰，本質必須重新整頓，大學需要定調發展特色，活化與社會的關係。

蘇慧貞也觀察到，今年和教育、師資培育有關的學系，無論在那個地區，缺額狀況都很明顯，志願序也被填得比較後面，呈現系統性的問題，值得教育機關深入探討。

根據考分會統計，今年缺額人數較多的學校包括文化大學（2378名）、淡江大學（1037名）、義守大學（1007名）。如果以缺額比率來說，玄奘、大葉、明道、真理等校較高，都有超過9成以上名額沒招到學生。（編輯：陳政偉）1110812

（大學考試入學分發委員會提供）