傳美國暫停外國學生簽證 留學業者：目前都正常

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（中央社記者陳至中台北28日電）美國媒體報導，美國總統川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並已暫停安排新的學生簽證申請面試。台灣的留遊學業者告訴中央社，目前相關申請等流程都正常，暫無聽說簽證受阻。

美國政治新聞媒體Politico引述一份國務卿盧比歐（Marco Rubio）簽署的電報指出，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確；美國使領館已接獲指示暫停安排新的學生簽證申請面試。

教育部國際及兩岸教育司長李毓娟今天中午表示，教育部有和AIT（美國在台協會）保持聯繫，AIT稱沒接到任何指示，排定的面談還是照常進行。中央社記者傍晚再次詢問，教育部表示沒有變化，且查美國國務院網站，也沒有類似訊息，會持續關注。

一名不願具名的留遊學業者告訴中央社，目前暫無聽說留學簽證申請有受影響，各項申請流程都如期進行，畢竟現在已經5月底，大部分學生都已確定要念的學校、給學校的定金也繳了，除非美國突然跟其他國家打戰，否則應都能順利入學。

這名留遊學業者也提到，社群媒體審查應是在911事件後就已開始，並不是最近才有。她覺得今年準備出國的學生，應不必太過擔心。

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孩子在美國讀書的文化大學法律系教授方元沂表示，確有耳聞部分學生收到校方通知，提醒要注意簽證政策的變化，學生間也有傳聞會查是否參加過政治活動、甚至交通違規等，對留學生來說，心情一定會受影響。

方元沂說，美國一直是留學大國，過去台灣學生赴美，只要確定讀的不是「野雞大學」就好。但川普上任後，要考慮的事情變很多，如果沒拿到簽證，根本無法入境美國，對生涯影響非常大。另外，也不是每一所大學都跟川普政府對立，近來新聞事件的發展，也可能會影響學生的選擇。（編輯：陳清芳）1140528