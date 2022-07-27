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分科測驗頂標數甲43級分、物理44級分 近5年最低

2022/7/27 10:33（7/27 10:43 更新）
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大考中心27日公布111學年度分科測驗成績。圖為7月12日台北師大附中應試生考完後結伴離開考場。（中央社檔案照片）
大考中心27日公布111學年度分科測驗成績。圖為7月12日台北師大附中應試生考完後結伴離開考場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北27日電）大考中心今天公布111學年度分科測驗成績，以數甲頂標43級分、物理44級分較低，是近5年最低；地理、公民與社會頂標為53級分相對較高，也是近5年最高。

大學入學考試中心今天舉行111學年度分科測驗成績統計資料說明會，並公布各科5標（頂標、前標、均標、後標、底標）成績。

大學入學考試中心主任周兆民表示，指定科目考試自111學年改為分科測驗，107、108學年指考因包含龍年出生考生，考生數較多，之後呈現下降趨勢，111學年度分科測驗約2.9萬人報考，比110學年指考減少約1.1萬人。

分科測驗成績為60級分制，周兆民指出，今年頂標（成績位於第88百分位數的考生成績）以地理、公民與社會、生物皆為53級分最高，其次為歷史52級分、化學50級分，相對較低的是物理44級分、數學甲43級分。

與往年相較，今年數甲頂標與109學年指考相同，都是近5年最低；今年物理頂標與110學年指考相同，也是近5年最低；今年化學頂標與107學年指考相同，是近5年最低；今年生物、歷史頂標與近5年平均持平；今年地理、公民與社會頂標是近5年最高。

周兆民表示，觀察近5年5標成績變化及級分人數百分比，今年數學甲、化學、生物、歷史、地理鑑別度指標大致平穩，物理鑑別度指標略下降，公民與社會鑑別度指標上升。

先前大學招生委員會聯合會曾考慮分科測驗從前1%考生平均成績改為以前0.1%考生平均成績來計算級距，有部分教育團體支持，但也有部分反對，大學招生委員會聯合會經過討論後，決議111學年仍維持原案，未來繼續進行相關研究。

周兆民指出，因今年作業時間較短，針對改以前0.1%考生平均成績來計算級距的研究，仍需一些時間探討；招聯會也已宣布114學年分科測驗將加考數乙，關於試題研發、參考試卷、考試說明等試務，大考中心已著手開始進行。（編輯：戴光育）1110727

111學年度分科測驗各科5標出爐。（中央社製圖）
111學年度分科測驗各科5標出爐。（中央社製圖）
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