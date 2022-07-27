分發入學最低3科22級分可登記 錄取率估高於去年97.98%再破紀錄

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（中央社記者許秩維台北27日電）111學年大學分發入學管道總名額約3.9萬名，比分科測驗2.9萬名考生更多，錄取率有望創新高，最低登記標準落在「英文、數A、數甲」3科合計22級分就可登記。

大學入學考試中心今天公布111學年分科測驗成績，大學考試入學分發委員會也發布新聞稿，公布今年分發入學管道最後招生總名額（含各管道回流名額），考分會網站也會提供各採計組合成績人數累計表及最低登記標準，供考生填志願時參考。

根據大學考試入學分發委員會資料顯示，今年有62校、1900個系組參與分發入學招生，總名額共3萬9350名（比去年增3023名），包含各招生管道回流名額1萬4435名（比去年增2889名）。

大學考試入學分發委員會分發組主任黃信復表示，今年分科測驗（原指考）約2.9萬人報考，首度低於分發入學總名額，錄取率推估會比去年（97.98%）高，有望創歷年新高；但考生須達各採計組合最低門檻才能登記志願，且各校系可設成績檢定標準，加上部分考生非某些校系不唸，預估錄取率可能不至於破百。

因應大學考招新變革，111學年大學分發入學招生管道除了採計分科測驗成績，也首度將學科能力測驗考科納入採計科目。

黃信復提到，今年採計組合變化較大，各校系合計163種採計組合，比去年（76種）大幅增加，今天考分會會公告各種採計組合的成績人數累計表（以有考分科測驗的人數為基準），並提供「高分往低分」及「低分往高分」2種累計方式，提供考生參酌使用，評估自己成績在全國的百分比。

由於分科測驗和用於分發入學管道採計的學測成績皆以60級分制呈現，最低的登記標準落在「英文、數學A、數學甲」的採計組合，3科合計22級分以上的考生就可參加登記。

考分會提醒，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至8月1日下午3時30分，ATM繳費至8月2日中午12時截止；網路登記志願時間為7月30日上午9時至8月2日下午4時30分，預定8月12日公布分發結果。（編輯：張芷瑄）1110727