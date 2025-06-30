新書新北社區之美 劉和然：展現在地人顧在地人精神

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市社會局今天舉辦「新北社區之美」新書發表，書中集結18個社區風土民情、多元福利、美食美味而成；副市長劉和然表示，記錄社區風貌，展現了在地人顧在地人精神。

今天的新書發表會在市府一樓舉辦，劉和然表示，社區是個載體，無論社區營造、地方創生、農村再生、防災演練、各項福利服務，均有賴社區發展協會在第一線推動。

他表示，從社會局前局長張錦麗推動「社區福利化、福利社區化」，再到現任局長李美珍推動「共生社區」、「三安九策」，不僅要將兒、少、老、障、婦、新住民等福利，透過社區傳遞到每一個需求者，更希望建立一個自助、互助、共助、公助的共同生活圈，讓大家都能安全、安定、安心生活。

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李美珍表示，書中集結18個社區風土民情、多元福利、美食美味而成，各社區依著地緣背景、生態樣貌，推動不同的福利服務，也發展出屬於自己的獨特社區小產業；「新北社區之美」將在國家圖書館及新北轄下各圖書館提供借閱。

負責採訪執筆的社會局新聞連絡員陳清貴表示，在採擷過程中，感受到每個社區就像一個大家庭，在理事長、總幹事帶領下，志工團隊群策群力，一起服務，一起歡聚，人人臉上洋溢著笑容，真心相待，有時感覺比親人還親。（編輯：陳仁華）1140630