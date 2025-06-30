賈樟柯來台宣傳新片 風流一代耗時18年拍攝

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（中央社記者洪素津台北30日電）中國導演賈樟柯帶著「風流一代」來台首映，帶領觀眾見證耗時18年拍攝、實驗性形式與敘事映照千禧世代的變革與詩意。挪威片「關於愛」主演塔優也來台，最愛蚵仔煎。

賈樟柯帶著作品「風流一代」來台北電影節宣傳， 談及創作起點，他透露，早在2001年因接觸到數位攝影機，便開始思考以影像長期紀錄生活的可能，他嘗試以更實驗性的敘事與形式展開創作，並認為過去累積的成績與資源，讓他擁有直面失敗的底氣，「製作『風流一代』就像組樂高，沒有既定的完成形貌。」

對片中出現AI與疫情情節的安排，賈樟柯表示，這些設定並非原始劇本構想，而是隨著現實世界的變化，逐步融入創作之中。他指出，疫情期間電影產業一度停擺，加上人工智慧快速進入日常生活，使他意識到世界正在加速轉變，也促使他重新思考並延伸劇本內容。

此片女主角趙濤20多歲時開拍，一路延續至她步入中年。隨著時間推移，她對角色的理解也不斷深化，並與導演密切討論人物的發展方向。賈樟柯表示，在拍攝過程中，清楚看見趙濤的顯著成長，「她的女性意識覺醒得非常迅速，女主角在情感上的處理方式，也映照出趙濤本人的成長軌跡」。

另外，挪威電影「關於愛」的2名主演安德莉雅・布萊恩・霍維格（Andrea Bræin HOVIG）與塔優・西塔戴拉・雅各布森（Tayo Cittadella JACOBSEN），今天也出席電影宣傳記者會，分享拍攝過程的心路歷程，也提及來台的所見所聞。

「關於愛」以一位理性女醫師與溫柔男護士的關係為主軸，透過誠實且極具張力的對話，描繪現代人對愛、自由與親密關係的思辨與拉鋸。

安德莉雅表示，片中角色彷彿為她量身打造，與導演多年合作建立的信任感，也讓她在表演中更貼近本質，「豪格魯德的劇本極度精準，幾乎不容即興，因此演員最大的任務是傾聽，從語境中找到真實回應。」

塔優則透露，本片對他而言是一大突破，飾演不願被情感關係定義的同志角色托爾（Tor），與本人性格大相逕庭。他坦言：「要處理親密場景的身體界線與心理界線，是很大的挑戰，但這也是導演讓人信任的地方，他會引導你在安全的環境下完成表演。」

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首次來台的他們，也對台灣文化留下深刻印象，塔優熱愛街頭小吃，大讚蚵仔煎、炸花枝、素食米粉「超級好吃」，還分享自己與安德莉雅逛了夜市、搭了淡水渡輪，「只要看到沒英文菜單的攤位，就知道會很好吃！」

安德莉雅則對台灣的禮貌氛圍、寺廟文化與安全感，留下深刻印象，「即使是夜晚走在公園也不會感到害怕，是一個讓人安心的城市。」（編輯：吳素柔）1140630