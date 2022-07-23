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分科測驗成績27日揭曉 分發入學30日登記志願

2022/7/23 11:01
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（中央社記者陳至中台北23日電）111學年度分科測驗於11、12日考完，成績預計於27日揭曉，大學考試入學分發委員會當天也會公布招生名額、組合成績人數累計及最低登記標準表，供考生於30日起登記志願。

今年適逢考招改革，大學指定科目考試（指考）轉型為分科測驗，科目由10科減為7科（少了國文、英文、數乙），分發入學管道的校系，也可採計學科能力測驗（學測）成績。

大學入學考試中心預計27日寄發分科測驗成績單，上面除分科測驗各科成績外，也會有轉換為60級分制的學測成績。

大學考試入學分發委員會預計27日公布大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，7月30日至8月2日開放登記志願，8月12日公布錄取名單。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，考生染疫且被診斷為中重症，無法取得分科測驗成績，可申請分發入學補救措施。相關條件及分發審查方式，可參考考分會網站。（編輯：張芷瑄）1110723

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