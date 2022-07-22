分科測驗違規128件 考生畫哥吉拉、寫謝謝遭扣分

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（中央社記者陳至中台北22日電）大考中心今天召開考試委員會，討論111學年度分科測驗違反試場規則案件，共128件。有考生在答題卷上畫哥吉拉漫畫，也有人寫文字謝謝監試人員，都被扣1級分。

今年適逢考招改革，指定科目考試（指考）轉型為分科測驗，考生人數大減約1萬人。大考中心統計，考區提報試場違規共128件，較110學年度指考減少121件。

違規件數最多的是「未帶應試有效證件」，共有71件，扣該節成績1級分；行動電話未完全關機18件，扣該節成績4級分。大考中心主任周兆民表示，手機有傳輸功能，因此罰較重。

隨身攜帶已關機的行動電話或其他不可攜帶入座的物品12件，扣該節3級分。比較特別的是，有一名考生是放置在教室後方的白色帆布袋有物體發出震動聲響，時間約15秒，監試人員發現後就將提袋送到試務中心，但沒有查驗袋內物品，因此扣該節1級分。有考試委員建議，未來應檢討試場規則，否則監試人員沒檢查就扣的較輕，有檢查扣的較重，對考生不公平。

「作任何與答案無關之文字符號」共50件，有考生畫數格與哥吉拉的漫畫；也有一名考生誠實地在考卷上說：「其實我有大學了但還是來考一下，謝謝閱卷老師辛苦了。」在考試委員毫無異議下，決議扣減該節成績1級分。

另外有一名考生應試時吃棒棒糖、5名考生違規喝水，都遭扣1級分。

結束鈴聲響畢未停止作答（制止後停筆）10件，扣該節1級分，另有1件是監試人員制止仍繼續作答約4秒鐘，扣3級分。

有一名考生在考試開始鈴響前，就動筆在答題卷方格內簽名，被扣3級分。有考試委員求情，認為分科測驗要求考生在答題卷上簽名，如果沒簽會扣1級分，考生可能一時緊張就提前動筆。但大考中心主任周兆民表示，考生一旦動筆，就很難確認是否有答題，但承諾未來會檢討罰則輕重。（編輯：張芷瑄）1110722