分科測驗未簽名情況改善 擬再增小卡提醒

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（中央社記者陳至中台北22日電）今年學測出現5766卷次未依新規定簽名而被扣分，引發家長團體質疑。大考中心加強宣導，分科測驗未簽名情況改善許多，未來考慮再增加措施，讓試務人員以小卡提醒考生簽名。

111學年度學測首度改為新式答題卷且卷卡合一，考生須在答題卷欄位上簽名，否則會被扣1級分。根據大考中心統計，學測有5766件（卷次）未在簽名欄上簽名的違規，占總卷次0.84%。

由於違規狀況太多，引發全國十二年國教家長聯盟等教育團體質疑，認為大考中心宣導不足，且答題卷設計有問題，要求暫不扣分。但大考中心開會後，仍決議維持原處分。

大考中心今天召開考試委員會，討論分科測驗（7月舉辦完畢）的違規處理。主任周兆民指出，分科測驗有260卷次未在簽名欄上簽名，占總卷次0.25%，較學測改善約3倍。

周兆民表示，學測的情況引起社會廣泛關注，大考中心因而在分科測驗增加5項提醒措施，包括在每間試場黑板正中央貼上醒目的白底紅字標語「考試開始鈴響時，請記得簽名」；考生名冊背面也有相關提醒文字，試務人員走動比對時，也能增加考生看到的機會。

周兆民認為，這些提醒措施，加上媒體廣泛報導、社會的討論，確實讓分科測驗未簽名的情況改善許多。

周兆民表示，112學年度的學測、分科測驗，考慮再增加一項措施。擬發給監試人員2張小卡，一張是請考生翻到第一頁，幫忙檢查有無簽名；另一張則是用於發現沒簽名時，可立即提醒考生。

周兆民解釋，會這麼做是因為監試人員若出聲逐一檢查簽名，恐影響周遭考生情緒，以小卡的方式較不干擾。但他強調，這只是初步構想，仍須經內部討論，確定相關配套後才會定案。（編輯：管中維）1110722