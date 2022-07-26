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分科測驗成績27日公布 上午9時開放網路語音查詢

2022/7/26 12:13
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（中央社記者許秩維台北26日電）大學入學考試中心將於7月27日公布111學年度分科測驗成績，當天上午9時起開放網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績。

指定科目考試自111學年度起改為分科測驗，111學年度分科測驗於7月11日、12日舉行，約2.9萬人報考；分科測驗包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科，參與大學分發入學管道招生的校系，可採計分科測驗和學科能力測驗成績。

大學入學考試中心預計7月27日公布分科測驗成績並寄發成績通知單，考生成績通知單將包含分科測驗各科成績與學測使用於分發入學管道採計的成績，分科測驗為60級分制，學測成績將從原15級分制轉換為60級分制呈現。

大考中心表示，7月27日將公布分科測驗成績，當天上午9時起開放網路和語音查詢，報名資料有填手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績；考生如對成績有疑義，可於7月27日至29日申請成績複查，但以分科測驗考科為限且限網路申請，每科作業費新台幣50元。

大學考試入學分發委員會也預計於7月27日公布大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，7月30日至8月2日開放登記志願，8月12日公布大學分發入學錄取名單。（編輯：張芷瑄）1110726

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