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分科測驗成績查詢看這裡 111年各科5標一覽

2022/7/27 08:32（7/27 09:21 更新）
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111學年度分科測驗成績27日上午9時起開放查詢。圖為12日一名分科測驗考生離開試場時神情輕鬆比出勝利手勢。（中央社檔案照片）
111學年度分科測驗成績27日上午9時起開放查詢。圖為12日一名分科測驗考生離開試場時神情輕鬆比出勝利手勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北27日電）大學入學考試中心今天公布111學年度分科測驗成績，上午9時起開放網路（連結點這裡）和語音查詢（02-2364-3677），報名資料有填手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績。

指定科目考試自111學年度起改為分科測驗，111學年度分科測驗於7月11日、12日舉行，約2.9萬人報考；分科測驗包含物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科，參與大學分發入學管道招生的校系，可採計分科測驗和學科能力測驗成績。

大學入學考試中心發布新聞稿指出，今天將公布分科測驗成績並寄發成績通知單，通知單包含考生分科測驗各科成績與學測使用於分發入學管道採計的成績；上午9時起，考生可至大考中心網站分科測驗試務專區或以語音（02-23643677）查詢分科測驗成績，報名資料有填手機號碼的考生，將收到簡訊通知成績。

大考中心表示，今天也會公布分科測驗各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」等5項成績標準；考生如對成績有疑義，可於7月27日至29日申請成績複查，但限用網路申請，成績複查結果通知書將於8月4日寄發。（編輯：張芷瑄）1110727

（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
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