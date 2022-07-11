分科測驗數甲破題明確 熟課本觀念拿基本分不難

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（中央社記者許秩維台北11日電）分科測驗今天第3節考數學甲，試題破題明確，敘述多簡明扼要，中等難度以下題目約7成，只要熟悉課本觀念，應能拿到不錯分數，學生應該會增加信心。

111學年度分科測驗今天舉行第1天考試，第3節考數學甲，大學入學考試中心邀請高中教師和試考生入闈審題，教育部則邀請台北市高中數學科教師群分析分科測驗試題。

根據大學入學考試中心的資料，入闈協助審題的高中教師認為，分科測驗評量不少新課綱加入的概念，如幾何分布、切片求體積、分式多項式微分等；試考生提到，整份試題中間偏難，多為跨章節整合，但部分試題取材生活化，例如用百貨公司抽獎和發考卷情境，拉近數學與生活的距離。

試題特色方面，審題的高中教師指出，命題兼顧代數、幾何、分析、機率等4大面向，評量重要且基本的數學概念，不流於枝微末節，且無須繁雜計算；試題由易而難編排，敘述大多簡明扼要，減少考生的閱讀負擔，非選擇題採引導式命題，降低學生手寫答題的困難度。

成功高中教師劉國莉表示，今年分科測驗以新課綱命題，題目敘述有引導作答，具一定比例基礎題，能鑑別學生是否有基本概念；試題由易而難排列，高三選修內容配分超過一半，整體難度與106、107學年指考相仿，考生有好好練習且熟悉課本概念，應可得到不錯成績。

陽明高中教師蘇順聖提到，今年數甲科破題明確，考生很容易知道要考什麼觀念，雖有部分難題可鑑別前段學生，但中等難度以下的題目約7成，考生只要熟悉課本觀念，就有機會拿到60分以上，相信學生信心應該會增加。（編輯：張雅淨）1110711