分科測驗化學多4頁 補教：閱讀量大、難度稍高

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111學年度分科測驗化學科，補教老師黃鑫（圖）認為閱讀量多了將近4頁，但計算量少，決勝關鍵在於閱讀速度。中央社記者陳至中攝 111年7月11日

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（中央社記者陳至中台北11日電）111學年度分科測驗化學科題目較去年指考多了4頁，台北市補教協會認為解題關鍵在閱讀速度，中後段考生「會很趕」，頂尖考生則會覺得「稍難」，但落差不會太大。

今年是108課綱入題、大學考招改革首年，指定科目考試（指考）轉型為分科測驗。台北市補習教育事業協會邀請多名補教老師，共同分析化學科試題。

補教老師黃鑫表示，去年指考化學科試題為7頁，今年則增加為11頁，閱讀量多了將近4頁，但計算量少。決勝關鍵在於閱讀速度，考生要掌握核心觀念，多閱讀科學性文章，並多參與實驗的操作和數據分析。

黃鑫提到，這份試題有許多結合生活的題目，例如第18、19題考到長期濫用抗生素，易使細菌產生抗藥性；第20到22題為城市自來水系統中的重金屬；第25到27題是鉛蓄電池的回收與循環再生；第28到30題是治療瘧疾的奎寧。

比較有特色的是，有幾題結合高中課程中的各種實驗，黃鑫說，考生要對這些實驗非常熟悉，才能一一找出題幹中隱藏的實驗條件，是相當創新、特別的題型。

黃鑫觀察近年指考發展，「有機化學」一直都是考試重點，今年分科測驗也不例外。另外像是速率與平衡、原子與化學鍵等單元，也都有許多內容，值得未來考生注意。

台北市補教協會預估化學科五標為頂標75、前標68、均標50、後標30、底標22（百分制），較去年降低一些。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）團隊認為，今年考題符合生活情境，減少了記憶性的試題，加入大量實驗題組，難易度適中，出現8題跨科考題，符合108課綱精神，美中不足的是批判思辨與建立模型的題型依舊偏少。

全國教師會解題團隊認為，分科測驗化學科試題創新、時事題超級多，實驗延伸題多。整體難易度與去年相比較難，預估分數可能較去年下降。（編輯：管中維）1110711