招聯會常委會決議 114學年度分科測驗恢復考數乙

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（中央社記者許秩維台北7日電）大學招聯會今天表示，基於大學選才需求，且為不影響已入學的高中生權益，常務委員會決議，將於114學年度分科測驗恢復考數乙考科。

111學年度起，分科測驗不考國、英、數乙等考科，不少學生、家長憂心學測將「一試定終身」，加上111學年度學測數A太難，也讓部分教育團體呼籲分科測驗恢復考數乙。

大學招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，招聯會常委會已於去年決議，將在分科測驗中恢復考數乙考科，教務長工作小組則建議於114學年度分科測驗恢復數乙考科，並提交常委會討論。

大學招生委員會聯合會執行秘書王文俊表示，常委會就蒐集到的高中端意見，並審酌大學端過往增加考科修訂都是3年前公告，考量目前高一生課程計畫及高中升學相關宣導已完成；為不影響已入學的高中生權益，常委會經討論後，通過114學年度起分科測驗納入數乙考科。

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由於招聯會已於今年5月2日公布113學年度繁星推薦、申請入學管道的數學考科參採查詢系統，隨著114學年度分科測驗納入數乙時程定案，招聯會也將一併公布113學年度分發入學招生管道的數學考科參採查詢系統，供高一學生選課規劃參考。

招聯會也提到，今年7月27日公布111學年度分科測驗成績時，大學考試入學分發委員會也會公告各系組招生名額（含回流）、採計科目組合（含學測及分科測驗）成績人數累計、最低登記標準分數；採計科目的各種組合成績人數累計表，將以每1級分為分數區間，供考生選填志願參考。（編輯：張雅淨）1110607